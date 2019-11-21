Çankırı'daki Sudanlı öğrencilerden ülkelerindeki afetzedelere destek

Tarihindeki en büyük sel felaketlerinden birini yaşayan Sudan halkı için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) başlattığı yardım kampanyasına, Çankırı Karatekin Üniversitesinin Sudanlı öğrencileri de destek verdi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı'nın, AFAD'ın Sudan halkı için başlattığı yardım kampanyasına destek çağrısı üzerine öğrenciler ve personel, "Sudan" yazıp 1866'ya kısa mesaj göndererek Sudan'daki afetzedelere 10 lira katkıda bulundu.

Üniversitede eğitim gören yaklaşık 25 Sudanlı öğrenci de ülkelerinde yaşanan sel felaketi için başlatılan kampanyaya destek verdi.

Rektör Prof. Dr. Ayrancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın zamanda Sudan'ın başına büyük bir sel felaketi geldiğini hatırlattı.

Sel sonucu 41 bin evin zarar gördüğünü, 400 bin insanın selden etkilendiğini ifade eden Ayrancı, Türkiye'nin, afetzelerin yaralarını sarmak için el ele verdiğini ve yardımları başlattığını anımsattı.

Ayrancı, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak AFAD'ın yürüttüğü kampanyaya destek vermek istediklerini belirterek, "Biz her zaman Müslüman coğrafyanın yanındayız. Uzun zamandır Sudan ile çok yakın ilişkiler yürütüyoruz. Bizim Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak bir eğitim merkezimiz var Hartum'da ve yıllarca Sudan'a hizmet verdik. Onların bu acısını paylaşıyor, geçmiş olsun diyor ve yardımlarımızı kabul etmelerini diliyoruz." diye konuştu.

Üniversitede okuyan Sudanlı öğrenciler de desteklerinden dolayı Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.