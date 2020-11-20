Tarihi köy odası eski günlerine kavuşturulacak - Son Dakika

Tarihi köy odası eski günlerine kavuşturulacak

20.11.2020 11:01

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde 250 yıllık olduğu tahmin edilen köy odası yeniden eski günlerindeki canlılığına kavuşturulacak.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde 250 yıllık olduğu tahmin edilen köy odası yeniden eski günlerindeki canlılığına kavuşturulacak.

Hürriyet Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde bulunan, Demirci ailesine ait 46 metrekare büyüklüğündeki köy odası uzun yıllar atıl vaziyette kaldı.

Bu duruma gönlü razı olmayan aile bireylerinden Mehmet Demirci, odanın yeniden canlandırılması ve tarihi eser olarak tescillenmesi için Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede'ye durumu anlattı.

Eskiden beldedeki çocuklara dini dersler verilen, belde halkının bir araya gelerek sohbet ettiği, bayramlaştığı, birlik ve beraberlik duygularının yaşandığı bir mekan olan köy odası, Yaylakent Belediyesinin de girişimiyle Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce tarihi eser olarak tescil edildi.

Yığma taş ve kerpiç duvarlı, iç duvarlarında el işçiliğiyle yapılmış ahşap işlemeler bulunan oda, restorasyon sonrası yeniden eski günlerdeki canlılığına kavuşturulacak.

"Buralar bizim tarihimiz"

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, AA muhabirine, köy odası için hazırlanan projenin son aşamasına geldiğini söyledi.

Böyle bir köy odası beldelerinde olduğu için mutluluk duyduklarını belirten Dede, "Buralar bizim tarihimiz. Tavanı da el işlemesi. Nakışların, bez ve boyamaların 200-250 yıllık olduğu söyleniyor. Küçük ama nezih bir ortam. Dolapları, yüklükleri, vitrinleri tamamen el işiyle yapılmış, o günkü insanlarımız, büyüklerimiz emekler vermiş. Bu varlıklara sahip çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah beldemize de en kısa sürede kazandıracağız." dedi.

Köy odası kültürünün günümüzde yaşatılmadığını ifade eden Dede, "Burayı turizme kazandırıp, beldemize gelen misafirleri ağırlama bakımından kullanmayı düşünüyoruz. Yapım projesinin tahmini 200 bin liranın üzerinde olacağı söyleniyor. Belediyenin imkanları doğrultusunda desteğimizi sağlayacağız." diye konuştu.

"Tavan işlemesinin yaklaşık 3 ayda yapıldığı söyleniyor"

Köy odasının eski sahibi Demirci ailesinin bireylerinden Mehmet Demirci de odanın, dedesinin dedesi zamanında kullanıldığını, yapının o günlerden bugüne kadar ulaştığını belirtti.

Odanın atıl vaziyette kalmasını istemediği için Kültür Varlıklarına devredilmesi talebinde bulunduğunu aktaran Demirci, şöyle konuştu:

"Şu anda gerçekten çok büyük bir heyecan var. Ecdadımın eserine sahip çıkılıyor. Büyüklerimiz burada otururlardı, sohbet ederlerdi. Küçükken oyun oynardık buralarda. Gözümün önüne geliyor da burası cıvıl cıvıldı. Misafirimiz eksik olmuyordu. Buranın tavan işlemesi elle yapılmış. Tavan işlemesinin yaklaşık 3 ayda yapıldığı söyleniyor. Tavanda bulunan kumaşları analiz ettirdik. 250 yıllık olduğunu söylediler. Bu kumaş özel işlemeli, kırmızı boyayla boyanmış."

Tarihi köy odası eski günlerine kavuşturulacak
Tarihi köy odası eski günlerine kavuşturulacak
Tarihi köy odası eski günlerine kavuşturulacak
Tarihi köy odası eski günlerine kavuşturulacak

Mehmet Demirci, Kadir Dede, Yaylakent, Çankırı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi köy odası eski günlerine kavuşturulacak - Son Dakika


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