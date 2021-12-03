Çankırı'daki Taş Mescit'te 96 yıl sonra sema gösterisi yapıldı - Son Dakika

Anadolu'nun ilk hadis medreselerinden ve en eski şifahanelerinden biri olarak bilinen Çankırı'daki Taş Mescit içindeki mevlevihanede 96 yıl sonra sema gösterisi gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği (ÇAYASAD) tarafından düzenlenen etkinlikte, 1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra Taş Mescit içindeki mevlevihanede ilk meali-yi sema (anlatımlı sema mukabelesi) düzenlendi.

Program öncesi ÇAYASAD Başkan Yardımcısı Yüksel Arslan, Taş Mescit'in tarihi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Çankırı tarihi adına önemli bir olaya şahitlik ettiklerini belirten Arslan, "Tarih 1235, Alaaddin Keykubat dönemi, Cemalettin Ferruh Çankırı Valisi ve bulunduğumuz yerde darüşşifa inşa ediliyor. 1242'de darülhadis inşa ediliyor. O günden bugüne kadar hem darülhadis hem darüşşifa maddi manevi olarak Çankırı kültürüne hizmet ediyor. 1450'li yıllara geldiğimiz zaman ise Candaroğlu Kasım Bey zamanında burasının bedene şifa bir mekan olmasının yanı sıra ruhlara da bir şifa olması hasebiyle mevlevihaneye dönüşüyor." dedi.

Tekke ve Zaviye Kanunu ile mevlevihanenin kapatıldığını anlatan Arslan, 96 yıl sonra 570 yıllık geleneğin "yeniden dirilişi" için bir araya geldiklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından meali-yi sema ayini icra edildi.

Programa Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ile davetliler katıldı.