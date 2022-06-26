Çankırı'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çankırı'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

26.06.2022 18:33
Çankırı'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.A. idaresindeki 37 ABC 512 plakalı otomobil, Çankırı- Kastamonu kara yolu Kesecik köyü mevkisinde refüjü aşarak karşı yönden gelen A.S. yönetimindeki 34 DJC 479 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Y.S, B.S, S.C, D.E. ve T.K. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan T.K ve Y.S. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çankırı'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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