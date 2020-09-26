Son dakika spor: Tuz mağarasının sporculara etkisi bilimsel olarak inceleniyor - Son Dakika

Son dakika spor: Tuz mağarasının sporculara etkisi bilimsel olarak inceleniyor

Son dakika haberi: Çankırı'da, Hititler'den kalma yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasının sporcuların performansına etkileri, bilimsel olarak incelemeye alındı.

Çankırı'da, Hititler'den kalma yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasının sporcuların performansına etkileri, bilimsel olarak incelemeye alındı.

Daha önce yaptıkları antrenmanlarda sporcu performansının arttığını gören Yıldız Bayan Boks Milli Takım Başantrenörü Ahmet Çınar'ın önerisi üzerine Çankırı'daki tuz mağaralarında bilimsel bir çalışma başlatıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Söyler'in yapacağı bilimsel araştırmada, mağarada antrenmanın sporculara etkisi araştırılacak.

Araştırmacılar, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için düzenlenecek Avrupa ve dünya kota müsabakalarına Çankırı'da hazırlanan ve 5 Ekim'e kadar yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında antrenman yapacak olan Türk Boks Milli Takımı sporcularının performanslarını değerlendirecek.

Mağaraya girmeden ön test değerlendirmesi yapılan sporcular, antrenmanlar sonucunda tekrar teste tabi tutularak performanslarında gelişim olup olmadığı değerlendirilecek.

Mehmet Söyler, gazetecilere yaptığı açıklamada, alternatif turizm faaliyetlerinden biri olan sağlık ve spor turizminin son yıllarda dünya genelinde yaygınlaştığını söyledi.

Sağlık ve spor turizm faaliyetlerinden olan speleoterapi ve tuz mağarasındaki aktivitelerin arttığını anlatan Söyler, " Türkiye'nin en büyük tuz rezervine ve bütünlük hacmine sahip Çankırı'daki tuz mağarasının sportif performansa katkısı ve gelişimi yönünden faydası olup olmadığını ispatlamaya çalışıyoruz. Bu sayede ilimizi hem ulusal ve uluslararası alanda tanıtmış olacağız hem de tuz mağaralarında sportif aktiviteleri yaygınlaştırmış olacağız." dedi.

Tuz mağarasına girmeden önce sporculara test yapıldığını, antrenmanın ardından sporcuların tekrar teste tabi tutularak performans değerlendirmelerinin yapılacağını belirten Söyler, "Sporcuların hem aerobik kapasite dediğimiz akciğer kapasiteleri ile kan hemoglobin değerlerindeki etkisini araştırmayı amaçlıyoruz. İçerdeki kirlenmemiş temiz havanın etkisini ölçmeyi düşünüyoruz. Özellikle tuz mağarasındaki kristallerin, nemlendirici havanın etkisini sporcularda kanıtlamayı amaçlıyoruz. Buna yönelik olarak antrenman periyodu var. Bunun etkisini hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bu bilimsel dayanağı ispatlayacağız"

Yıldız Bayan Boks Milli Takım Başantrenörü ve Proje Koordinatörü Ahmet Çınar, daha önce Çankırı'daki tuz mağarasında yaptıkları antrenmanlar sonucunda sporcularının performanslarının arttığını gözlemlediğini söyledi.

Sporcularındaki performans artışını gördükten sonra mağara içerisinde kamp yapma fikrini Kırıkkale Üniversitesinden Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu ve Çankırı Karatekin Üniversitesinden Mehmet Söyler ile paylaştığını anlatan Çınar, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç'in desteğiyle A Milli Spor Takımımızı burada kampa aldık. Tuz mağarasında antrenman yapmaya başladılar. Bunun sonucunu ben defalarca gördüm ama bilimsel bir dayanağı yoktu. Tuz mağarasında antrenmanın sporculara fayda sağlayacağının bilimsel dayanağını Allah'ın izniyle ispatlayacağız." diye konuştu.

Tuz mağarasının sporcuların performansına katkısı bilimsel olarak kanıtlandığında mağaranın spor turizmine de açılacağını aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Öyle tahmin ediyoruz ki hocalarımızın uluslararası sunumlarıyla, sempozyumlarıyla şehrimizin ve tuz mağarasının tanıtımını yapacaklar. Bu da bırakın Türkiye'yi dünyayı buraya çekecek. İnşallah bütün spor federasyonları da boks, atletizm, güreş, jimnastik, aklımıza gelebilecek bütün olimpik spor branşları şehrimize gelecek ve tuz mağarasında güç ve kondisyon yüklemesi antrenmanları yapacaklar. Bunun da şehrimize artı bir gelir kazandıracağı kanaatindeyim."

"Dünyadan birçok branştan talep gelebilir"

Takımın kuvvet ve kondisyon antrenörü Taner Koçbay da olimpiyatlar için ciddi bir hazırlık içerisinde olduklarını dile getirerek, "Sporcularımın burada zorlu bir egzersiz esnasında tüketeceği oksijen kapasitesinin artacağını düşünüyorum. Bu da sporcularımızın ring esnasında dinlenme aralığında daha hızlı toparlanmalarına vesile olacaktır. Bizim öngörümüz katkısı olacağı yönündedir. Bu kanıtlandığında sadece bizim tercih sebebimiz değil dünyadan birçok branştan talep gelebilir." diye konuştu.

Boks Milli Takımı sporcularından Batuhan Çiftçi, tuz mağarasında ilk antrenmanlarını yaptıklarını belirterek, "Ciğerlerimizin açıldığını hissediyoruz. Akciğer kapasitemizi açacağını düşünüyorum. Olimpiyat vizesini aldım, orada madalya bekliyorum. Ona göre çalışıyorum, hedeflerimiz o yönde." dedi.

Son dakika spor: Tuz mağarasının sporculara etkisi bilimsel olarak inceleniyor
Son dakika spor: Tuz mağarasının sporculara etkisi bilimsel olarak inceleniyor
Son dakika spor: Tuz mağarasının sporculara etkisi bilimsel olarak inceleniyor
Son dakika spor: Tuz mağarasının sporculara etkisi bilimsel olarak inceleniyor

Çankırı, Sporcu, Milli, Boks, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 14:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika spor: Tuz mağarasının sporculara etkisi bilimsel olarak inceleniyor - Son Dakika

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