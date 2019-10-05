Son Dakika Haberleri: Çankırı'daki uyuşturucu operasyonu
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Çankırı'daki uyuşturucu operasyonu

32 dakika önce

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çankırı'daki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu, uyarıcı madde satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:18 Kaynak: AA
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