Çankırı'daki uyuşturucu operasyonu
32 dakika önce
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:18 Kaynak: AA
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu, uyarıcı madde satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Erdoğan talimatı verdi, namlular Suriye'ye döndü 4 milyon TL ödülle aranan kırmızı listedeki terörist yakalandı: Para devletin kasasında kaldı