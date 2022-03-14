Çankırı'daki yaban hayatı çeşitliliği fotokapanlara yansıdı - Son Dakika
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Çankırı'daki yaban hayatı çeşitliliği fotokapanlara yansıdı

14.03.2022 11:55
Çankırı'daki yaban hayatı çeşitliliği fotokapanlara yansıdı

Çankırı'da farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara pek çok yaban hayvanı yansıdı.

Çankırı'da farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara pek çok yaban hayvanı yansıdı.

Dağlık, ormanlık ve kurak arazilere sahip Çankırı, doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerin yanı sıra yaban hayatı zenginliğiyle de dikkati çekiyor.

Yöredeki yaban hayatı takibi için dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar ile bozayı, vaşak, kurt, domuz, karaca ve geyik gibi canlı türleri doğal ortamında kayıt altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü görevlilerince de il genelinde yaban hayatının korunması ve popülasyonlarının artırılması için koruma ve izleme çalışmaları yürütülüyor.

Çankırı yaban hayatı yönünden zengin bir şehir

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Uğur Özcan, AA muhabirine, yaban hayatı üzerine üniversite olarak çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda Yaban Hayatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün kurulduğunu söyledi.

Burada hem Çankırı hem de Türkiye'de yaban hayatı üzerine çalışmalar yürütüldüğünü belirten Özcan, Türkiye'de birkaç üniversitede bulunan yaban hayatı yüksek lisans programının da üniversitede aktif olduğunu anlattı.

Çankırı'nın yaban hayatı yönünden oldukça zengin bir şehir olduğuna işaret eden Özcan, "Bunun en önemli sebebi, birçok farklı habitatı içermesidir. Çankırı'nın jipsli tepeleri, dünyanın tanıdığı ve ülkemizin en önemli sıcak noktalarından biri. Ilgaz ormanları yine aynı şekilde. Elbette özellikle yaban hayatında ya da biyoçeşitlilikte geçiş yerleri daha fazla tür barındırabiliyor. O yüzden Çankırı, özellikle Kızılırmak, hem sulak alan hem step vejetasyonu hem de Karadeniz ormanları yönünden oldukça zengin." dedi.

Çankırı'da, Türkiye'deki biyoçeşitlilikte yer alan türlerin büyük kısmının yer aldığını dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:

"Yaban hayatı popülasyonunun artışındaki en önemli etkenlerden biri, Çankırı'nın kırsal nüfusunun azalması. Bu aslında yaban hayatı yönünden iyi bir şey çünkü hayvanlar üzerinde baskı azalıyor. Şu anda Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ciddi koruma çalışması mevcut. Çankırı'daki yaban hayatının zenginleştiğini bilimsel olarak da görüyoruz, izlemeyle de bunu takip ediyoruz. Zenginleşmesi, onu korumayacağız anlamına gelmiyor, eskisinden daha fazla koruyacağız ki artık o kendi dengesini oluşturabilsin."

"Habitatlarını korursak, yaban hayatı da korunmuş oluyor"

Özcan, son zamanlarda özellikle İstanbul-Karadeniz kara yolunun Ilgaz Dağları ile step vejetasyonu (bitki örtüsü) geçiş noktasında bulunması nedeniyle bölgede hayvanlara sık sık araçların çarptığını dile getirdi.

Yaban hayatını korumak için öncelikle habitatlarının korunması gerektiğini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Habitatlarını korursak, yaban hayatı da korunmuş oluyor. Özellikle ulaşım ağları, madencilik faaliyetleri, barajlar gibi yaban hayatına zarar verecek ama yapılması gerekli unsurlarda yaban hayatını düşünerek planlamalar yapmamız gerekiyor. En büyük sorunlarımızdan biri de vatandaşlarımızın bu konudaki eğitimi. Türkiye hakikaten doğayı çok seviyor, onu korumak için her şeyi yapabiliyor. Tabii bilinçli yapmak gerekiyor çünkü bazen sizin iyi diye düşündüğünüz bazı şeyler yaban hayatına zarar verebiliyor."

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karatekin Üniversitesi, Türkiye, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'daki yaban hayatı çeşitliliği fotokapanlara yansıdı - Son Dakika


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