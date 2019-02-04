Son Dakika Haberleri: Çankırı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurulu

Çankırı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurulu

32 dakika önce

Çankırı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Çankırı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurulu, System.String[]
Çankırı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen genel kurulun açılış konuşmasını Çankırı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Susam yaptı.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, burada yaptığı konuşmada, birlikleri 2006 yılında kurmaya başladıklarını ve şu anda büyük bir aile olduklarını söyledi.

Yürütülen hizmetin kutsal bir hizmet olduğunu ifade eden Çelik, "Koyunculuk ecdadımızdan bizlere bırakılmış bir mirastır. Malumunuz Peygamber Efendimizin de temel eğitiminde çobanlık vardır. Sizlerin yürütmüş olduğu bu mesleğin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu bir kez daha hatırlatmayı sizlere bir görev olarak görüyorum." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye de teşekkür eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü her sorununuzu jet hızıyla çözüyor. Bu yıl gübre affıyla alakalı bizim bir talebimiz oldu. 31 Mart'a kadar küpesiz hayvanlarınızı küpeli kayıt altına almanız için herhangi bir cezai işlemle karşılaşmayacaksınız. Diğer taraftan 2018 yılında koyun, keçi desteklemelerinden yararlanamayan yetiştiricilerimiz herhangi bir sebepten dolayı müracaat yapamayan yetiştiricilerimiz için 18 Şubat ile 27 Şubat arasında tekrar sistemi açıyoruz."

Seçime tek liste ile giren mevcut başkan Ahmet Susam, oy birliği ile yeniden birlik başkanlığına seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:22 Kaynak: AA

Merkez, Türkiye, Çankırı, Ekonomi
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