Çankırı'dan depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için Eldivan ilçesinde yardım kampanyası başlatıldı.

Eldivan Çok Programlı Anadolu Liseli 9'uncu sınıf öğrencileri tarafından başlatılan yardım kampanyasına Eldivan Kaymakamlığı da destek verdi.

Kampanya kapsamında öğrenciler, ailelerine ördürdükleri atkı, bere, eldiven gibi yardım malzemelerini toplamaya başladı.

Eldivan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde yürütülen yardım kampanyası ile ilçedeki esnaf ve vatandaşlar tarafından temin edilen yardım malzemeleri de afet bölgesine ulaştırılmak üzere toplanmaya başlandı.

Kaymakam Emre Oğuztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, afet bölgesinde yaşayanların yanlarında olduklarını hissettirebilmek amacıyla kampanyaya başladıklarını söyledi.

Devletin ilgili kurumlarının afet bölgesinde vatandaşların bütün ihtiyaçlarını ivedilikle karşıladığını belirten Oğuztürk, "Başlatılan proje bir yardım kampanyasından çok sosyal sorumluluk kampanyasına dönüştü ve kamusal farkındalığı artırma amacı güdüyor. Son dönemde birçok afet yaşayan toplumumuzun birlik ve beraberlik duygusuna her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Ülkemizin inşallah bir daha böyle afetler yaşamaz. Kampanyaya destek veren başta ilçemiz öğrencileri olmak üzere, tüm hayırsever vatandaşlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.