Çankırı'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Çankırı Belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere deprem bölgesine gönderildi.

Çankırılı hayırseverlerin yardımlarıyla toplanan battaniye, ısıtıcı, giysi, ayakkabı ve gıda malzemesi gibi ihtiyaçlar Çankırı Belediyesi önünde tıra yüklenerek dualar eşliğinde uğurlandı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere Çankırı halkı olarak destek vermek istediklerini söyledi.

Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara da şifa temennisinde bulunan Esen, "Allah bu elemli, kederli günleri, doğal afetleri inşallah bu millete bir daha yaşatmaz. Her zaman biz Çankırı halkı olarak Türkiye Cumhuriyetinde yaşanabilecek doğal felaketlere elimizden geldiği kadar katkı sağlamak anlamında yanındayız. Bugünlerde bizim Türk toplumu olarak neler yapabileceğimizi de dünya aleme göstermiş olduk. Sağolsun Çankırı halkı da bu konuda çok duyarlı. İhtiyaç olabilecek her şeyi toparlamaya çalıştık." diye konuştu.