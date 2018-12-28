Çankırı'dan Gönderilen Zpt'ler Nusaybin'den Geçti
1 saat önce
ÇANKIRI'dan Suriye sınırına gönderilen 14 Zırhlı Personel Taşıyıcı'yı (ZPT) taşıyan askeri konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçti.
ÇANKIRI'dan Suriye
sınırına gönderilen 14 Zırhlı Personel Taşıyıcı'yı (ZPT) taşıyan askeri konvoy, Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden geçti. Çankırı
'da konuşlu 28'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'ndan Suriye sınır hattındaki birliklere demiryoluyla gönderilen ve perşembe günü akşam saatlerinde Gaziantep
'e ulaşan askeri araçlardan 14 ZPT taşıyan 8 çekici, gece saatlerinde Nusaybin'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilçeden geçen askeri konvoy, Cizre
yönünde ilerleyip sınır hattına yönlendirildi.
- Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:37 Kaynak: DHA
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