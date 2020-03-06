Çankırı'dan İdlib'e 2 tır un yardımı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı'dan İdlib'e 2 tır un yardımı yapıldı - Son Dakika

Çankırı'dan İdlib'e 2 tır un yardımı yapıldı

6 saat önce

Çankırı'nın Orta ilçesinden Suriye'nin İdlib kentine, 2 tır un gönderildi.

Çankırı'dan İdlib'e 2 tır un yardımı yapıldı, System.String[]

Çankırı'nın Orta ilçesinden Suriye'nin İdlib kentine, 2 tır un gönderildi.

Orta Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Orta Şubesi tarafından "Yolun iyilik olsun" adlı yardım kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında toplanan 2 tır dolusu 60 ton un, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından dualar eşliğinde bölgeye uğurlandı.

İlçe Müftüsü Ali Ünal, törende yaptığı konuşmada, Ortalıların İdlib konusunda duyarlı davrandığını söyledi.

Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında olduğunu vurgulayan Ünal, İdlib'de sıkıntı çeken insanlar için başlatılan yardım kampanyasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa Kaymakam Bayram Yılmaz, Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, İl Müftüsü Bürhan Keleş, Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede, müftülük personeli ile vatandaşlar katıldı.

Çankırı, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:12 Kaynak: AA
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