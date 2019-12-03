Son Dakika Haberleri: Çankırı'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi
Son Dakika Güncel Çankırı'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Çankırı'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Çankırı'da toplanan 2 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Çankırı'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Çankırı'da toplanan 2 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Kentte, Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ve Eğitim-Bir-Sen Çankırı Şubesince, İdlib kenti ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 2 tır insani yardım malzemesi toplandı.

Kışlık giysiler ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu yardım tırları, kentte düzenlenen tören sonrası dualar eşliğinde İdlib'e uğurlandı.

Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale, yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çankırı, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:52 Kaynak: AA
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