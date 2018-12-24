Çankırı'dan Sınıra Askeri Sevkiyat
52 dakika önce
Çankırı 28. Mekanize Piyade Tugayı'nın bir kısmı sınıra destek için sevk edilecek.
Çankırı 28. Mekanize Piyade Tugayı'nın bir kısmı sınıra destek için sevk edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğini açıklaması üzerinde çeşitli illerden sınıra askeri sevkiyatlar yapılıyor. Çankırı'da 28. Mekanize Piyade Tugayından 60 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) sevkiyatı için çalışmalar başladı. TCDD İstasyonuna gelen 60 adet ZPT'nin vagonlara yüklenilmesi sürüyor. Askerlerin bu akşam yola çıkması bekleniyor.
(Hilmi Çelikel/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:21 Kaynak: İHA
Evinden Sarı Yelek Çıkan Öğretmenin Karısı, Kendisini "Çevreciyim" Diyerek Savundu
Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda
Bayanlar Maçında Kırmızı Kartlar Hava Uçuştu
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama!