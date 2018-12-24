Son Dakika Haberleri: Çankırı'dan Sınıra Askeri Sevkiyat

Çankırı'dan Sınıra Askeri Sevkiyat

40 dakika önce

- Çankırı'dan sınıra askeri sevkiyatÇANKIRI - Çankırı 28. Mekanize Piyade Tugayının bir kısmı sınıra destek için sevk edilecek.

- Çankırı'dan sınıra askeri sevkiyat

ÇANKIRI - Çankırı 28. Mekanize Piyade Tugayının bir kısmı sınıra destek için sevk edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğini açıklaması üzerinde çeşitli illerden sınıra askeri sevkiyatlar yapılıyor. Çankırı'da 28. Mekanize Piyade Tugayından 60 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) sevkiyatı için çalışmalar başladı. TCDD İstasyonuna gelen 60 adet ZPT'nin vagonlara yüklenilmesi sürüyor.
Askerlerin bu akşam yola çıkması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:28 Kaynak: İHA

Piyade, Çankırı, Genel
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