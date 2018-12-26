Son Dakika Haberleri: Çankırı'dan Trenle Yola Çıkan Zırhlı Personel Taşıyıcılar Sınır Birliklerine Sevk Edildi

Çankırı'dan Trenle Yola Çıkan Zırhlı Personel Taşıyıcılar Sınır Birliklerine Sevk Edildi

1 saat önce

Çankırı'dan trenle yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar sınır birliklerine sevk edildiGAZİANTEP - Çankırı'dan trenle yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar, Gaziantep'e ulaştı.

Çankırı'dan trenle yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar sınır birliklerine sevk edildi

GAZİANTEP - Çankırı'dan trenle yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar, Gaziantep'e ulaştı. Trenden indirilen zırhlı araçlar tırlara yüklenerek Kilis ve Gaziantep'tek sınır birliklerine sevk edildi.
Çankırı 28. Mekanize Tugay Komutanlığından trenle yola çıkan, askeri personel, zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı muharebe araçları, Gaziantep'teki Başpınar Tren İstasyonuna geldi. Yaklaşık 40 vagonda bulunan zırhlı araçlar trenden indirilerek, tırlara yüklendi.
Askeri personel ve araçlar, Gaziantep'teki sınır birliklerine gönderilmek üzere yola çıkartıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:47 Kaynak: İHA

Gaziantep, Çankırı, 3. Sayfa
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