Çankırı Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı görevine başladı - Son Dakika
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Çankırı Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı görevine başladı

06.07.2022 18:02
Çankırı Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı görevine başladı

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimlerde Belediye Başkanı seçilen Hasan Hüseyin Kaşıkcı görevine başladı.

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimlerde Belediye Başkanı seçilen Hasan Hüseyin Kaşıkcı görevine başladı.

Kaşıkcı, Şabanözü Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, MHP İl Başkanı Ahmet Kurt ile belediye meclis üyeleri ve partililerle Dodurga beldesine gitti.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) seçim yapılıncaya kadar Çankırı Valiliğince belediye başkanı olarak görevlendirilen Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, Kaşıkcı ile beraberindekileri belediye binasında karşıladı.

Belediye başkanlığı makamında düzenlenen törende Kaşıkcı, Uzun'dan görevi devraldı.

Uzun, yeni görevinde Kaşıkcı'ya başarılar diledi.

YORUMLAR
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AK Parti'li Akbaşoğlu: 'Pazar günkü seçim sipariş anketlerin geçersizliğini ilan etmektedir' AK Parti'li Akbaşoğlu: 'Pazar günkü seçim sipariş anketlerin geçersizliğini ilan etmektedir' AK Parti'li Akbaşoğlu: 'Pazar günkü seçim sipariş anketlerin geçersizliğini ilan etmektedir' AK Parti'li Akbaşoğlu: 'Pazar günkü seçim sipariş anketlerin geçersizliğini ilan etmektedir'
Kaynak: AA

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Şabanözü, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı görevine başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı görevine başladı - Son Dakika
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