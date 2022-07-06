Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) seçim yapılıncaya kadar Çankırı Valiliğince belediye başkanı olarak görevlendirilen Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun , Kaşıkcı ile beraberindekileri belediye binasında karşıladı.

Kaynak: AA

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Şabanözü, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çankırı Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı görevine başladı - Son Dakika

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