Son Dakika Haberleri: Çankırı Eksi 6'yı Gördü

Çankırı Eksi 6'yı Gördü

1 saat önce

Çankırı eksi 6'yı gördü -Sıcaklıkların birden düşmesiyle gece eksi 10'u gören Çankırı'da buzlanma olayı yaşandı ÇANKIRI - Çankırı'da hava sıcaklığı eksi 6 dereceyi gördü.

Çankırı eksi 6'yı gördü
-Sıcaklıkların birden düşmesiyle gece eksi 10'u gören Çankırı'da buzlanma olayı yaşandı

ÇANKIRI - Çankırı'da hava sıcaklığı eksi 6 dereceyi gördü.
Yurt genelinde meydana gelen kar yağışı Çankırı'yı da etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçen günlerde yapılan açıklamada İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerde kuvvetli kar yağışı, donma ve ulaşımda aksamalar olabileceğine yönelik uyarılarda bulunulmuştu. İç Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı sonucunda sıcaklıkların birden eksilere düşmesi sonucunda şehrin genelinde buzlanma olayı yaşandı. Bugün itibariyle termometrelerin şehrin çeşitli yerlerinde eksi 10'u gördü. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar da bu durumdan olumsuz etkilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:48 Kaynak: İHA

İç Anadolu Bölgesi, Çankırı, Güncel
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