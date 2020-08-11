Çankırı Emniyet Müdürü hem korona hem sigaraya karşı uyardı - Son Dakika

Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüsle mücadele kapsamında bugün Türkiye genelinde olduğu gibi Çankırı'da da denetimler yapıldı.

Yapılan denetimde Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve beraberindekiler şehrin çeşitli yerlerindeki işletmeleri ziyaret ederek maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Bir çay bahçesine giren İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy burada sigara kullanan vatandaşlara yönelik, "Hastalık varsa daha etkin oluyor. Sigarada onun etkisini artıran şeylerden biri. Yani korona virüs ne kadar zararlıysa sigara da o kadar zararlı. Bir de onun zararını artıran bir unsur. Ben de içiyordum bıraktım bırakalı çok şükür 20 seneyi geçti. Herkesin bırakmasını öneririm" dedi.

Yapılan denetimde maske kullanmayan vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılar yapıldı. - ÇANKIRI