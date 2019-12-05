Son Dakika Haberleri: Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile eşi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile eşi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile eşi Özlem Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile eşi, AA'nın

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile eşi Özlem Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aksoy ve eşi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 50 fotoğrafı tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafına oy veren Aksoy çifti, spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır gölünde kış şöleni" fotoğrafını seçti.

Sadettin Aksoy, Anadolu Ajansı tarafından her yıl tekrarlanan fotoğraf oylamasını üç kategoride eşiyle birlikte değerlendirdiklerini belirterek, fotoğraf oylamasını beğeniyle takip ettiğini söyledi.

Aksoy, "Bu değerlendirmeyi yaparken yakalanabilecek pozlar, yani bir fotoğrafçının fotoğraf sanatını kullanabilmesi, aynı zamanda da az rastlanabilir olması ölçütlerini göz önünde bulundurdum. Her biri birbirinden değerli ve güzel fotoğraflardı. Seçim yapmakta güçlük çektik. Neticelerini merakla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Özlem Aksoy da oylamaya katıldığı için mutluluk duyduğunu belirterek, "Fotoğrafları büyük bir zevkle seçtim. Fotoğraflardaki temalar da birbirinden farklı. Fotoğraflar gerçekten çok etkileyici. Bazen yaşadığımız yerde sınırlı bakış açısı oluşuyor ama fotoğraflar da gösteriyor ki hem dünya hem ülkemizin başka şehirleri dünyanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor." dedi.

Hüseyin Yıldız, Halil Fidan, Çankırı, Çıldır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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