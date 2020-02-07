Çankırı erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği liseli kızını öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği liseli kızını öldürdü - Son Dakika

Çankırı erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği liseli kızını öldürdü

18 dakika önce

Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği liseli kızını öldürdü (2)ÇANKIRI'DA TOPRAĞA VERİLDİAnkara'nın Çubuk ilçesinde babası Harun Yıldız tarafından tabancayla vurularak öldürülen lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, memleketi Çankırı'nın...

Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği liseli kızını öldürdü (2)

ÇANKIRI'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'nın Çubuk ilçesinde babası Harun Yıldız tarafından tabancayla vurularak öldürülen lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, memleketi Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesine getirildi. Yıldız için, Kayılar Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Törene Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede, ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve belde sakinleri katıldı. Şeyma Yıldız'ın cenazesi, ikindinin ardından kılınan cenaze namazından sonra mezarlığa götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Bu esnada acılı anne Emine Yıldız, kızının tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Şeyma Yıldız'ın cenazesi daha sonra belde mezarlığında toprağa verildi.

Çankırı erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği liseli kızını öldürdü

Adli Tıp Kurumu, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:38 Kaynak: DHA
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