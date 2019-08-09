Son Dakika Haberleri: ÇANKIRI EVİN BODRUMUNA KİLİTLENEN ENGELLİ, KORUMA ALTINDA
Son Dakika Güncel Haber

ÇANKIRI EVİN BODRUMUNA KİLİTLENEN ENGELLİ, KORUMA ALTINDA

1 saat önce

ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesi Dalkoz köyünde dayısı ve yengesi tarafından evin bodrum katına kilitlenen zihinsel engelli Ayşe Gülen (57), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınarak, rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.

ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesi Dalkoz köyünde dayısı ve yengesi tarafından evin bodrum katına kilitlenen zihinsel engelli Ayşe Gülen (57), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınarak, rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.
Köyde oturanlar, jandarmayaı arayarak, zihinsel engelli Ayşe Gülen'in, dayısı ve yengesi tarafından evin bodrumunda ahırdan bozma bir odaya kilitlendiği ihbarında bulundu. Jandarma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, yüzde 70 zihinsel engelli olan Ayşe Gülen'in, altı toprak, duvarları taşla örülü evin bodrumunda uygunsuz şartlarda yaşadığı belirledi. Ayşe Gülen, buradan alınarak Eldivan Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.
Anne ve babası öldükten sonra mahkemenin vasi olarak tayin ettiği Ayşe Gülen'in dayısı Metin U. ve eşi Şerife U. ise 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma' ve 'eziyet' suçlarından gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Metin U.'nun, Ayşe Gülen'in babasından kalan emekli maaşı aldığı ve Ayşe Gülen üzerinden ÖTV'siz otomobil satın aldığı belirlendi. Metin ve Şerife U. çifti, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, aslında ailenin Ankara'da oturduğunu ve yaz aylarında köye geldiğini söyleyerek şöyle konuştu Köyde kendi oturdukları evin alt bodrum katında çok da sağlıklı olmayan bir yerde Ayşe Gülen'i bırakıyorlar. İhbar alındıktan sonra olay yerine gittik. Bulunmuş olduğu fiziki yapının durumunu yerinde tespit ettik. Gerçekten hoş olmayan, çok çirkin bir durumda ve üzerine de kapının kilitlendiği bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yaparak bu engellimizi Eldivan Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdiler ve bu engellimiz o çirkin kötü yerden kurtarılarak şu anda pırıl pırıl bir devlet kuruluşuna girmiş oldu. Bundan sonra hayatını orada sürdürecek.
Bayramören, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'dan yanıt
Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: 250 konut yapacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 18:15:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇANKIRI EVİN BODRUMUNA KİLİTLENEN ENGELLİ, KORUMA ALTINDA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]