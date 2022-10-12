Çankırı gündem haberi | Bakan Kurum: Orta ve üstü gelir grubu için yeni konut kampanyası açıklayacağız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim Arsa' projesine başvuruların 67 bin, 'İlk İş Yerim' projesine 20 bine ulaştığını, aralık ayı itibarıyla arsa tapularını vermeye başlayacaklarını söyledi. Kurum, orta ve üstü gelir grubu için hazırlıklarını sürdürdükleri yeni konut kampanyasını da kasım ayında duyuracaklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kurum, 13 Eylül'de açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine bugüne kadar yaklaşık 7,5 milyon vatandaşın başvurduğunu, işlemleri tamamlanan vatandaşların sayısının ise 4 milyon 442 bine ulaştığını belirtti. Kurum, "Bu kapsamda 250 bin konutu ilk etapta belirlemiştik. 2028 yılına kadar da 500 bin konut yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaştılar. 100 bin altyapılı arsa yapacaktık. Altyapılı arsa ile ilgili gelen başvurular, vatandaşlarımızın talep ve istekleri ile piyasadaki durumu incelediğimizde arsa sayısını Cumhurbaşkanımız '1 milyona çıkaralım' talimatı verdiler. Biz de bu noktada gerçekten güzel bir çalışma yaptık. Bugün için 'İlk Evim Arsa' projemize başvuran vatandaşımızın sayısı 67 bine ulaştı. 'İlk İş Yerim' projemize ise başvuru sayısı da 20 bine ulaştı. Başvurular arsa ve iş yeri için 7 Kasım'a kadar devam edecek, sosyal konutlarla ilgili başvurunuz da 31 Ekim'de sona erecek" diye konuştu.