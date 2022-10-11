TBMM Başkanı Şentop, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, ziyaretlerde bulundu

11.10.2022 19:40

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı Karatekin Üniversitesinin 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere geldiği Çankırı'da çeşitli ziyaretler yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı Karatekin Üniversitesinin 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere geldiği Çankırı'da çeşitli ziyaretler yaptı.

Şentop, Uluyazı Kampüsü'ndeki açılış töreninin ardından Hukuk Fakültesi konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.

Daha sonra Çankırı Belediyesini ziyaret eden Şentop, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'den kente ilişkin bilgi aldı.

Beraberindekilerle Taş Mescit'i de ziyaret eden Şentop, buradan Çankırı Valiliğine geçti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şentop, Vali Abdullah Ayaz ile makamında görüştü.

Ziyaretlerinde Şentop'a, AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya eşlik etti.

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Kaynak: AA

İsmail Hakkı Esen, Mustafa Şentop, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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