TBMM Başkanı Şentop, ziyaretlerde bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Başörtüsüne karşı olmak esasen başörtüsüne karşı olmak değil, dini hayatın toplumsal hayattaki görünürlüğüne karşı...

Kaynak: AA

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