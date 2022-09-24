Çankırı haber | Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı haber | Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

24.09.2022 19:28
Çankırı haber | Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Çankırı gündem haberine göre ÇANKIRI'da şarampole devrilen otomobilde bulunan 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ÇANKIRI'da şarampole devrilen otomobilde bulunan 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Atkaracalar ilçesi İstanbul- Samsun yolu Susuz köyü civarında meydana geldi. E.E. (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Şennur E. (27), Raşide E. (50) ve Alya E.'nin (1) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü E.E. ve otomobildeki F.E. (50) ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Samsun Belediye Meclis Üyesi Tekcan: 'Emek Parkı, Yaşayanların Nefes Alacağı Bir Yeşil Alanımızken, Samsun Büyükşehir Belediyesi Bu Alana Bir Kütle... Samsun Belediye Meclis Üyesi Tekcan: 'Emek Parkı, Yaşayanların Nefes Alacağı Bir Yeşil Alanımızken, Samsun Büyükşehir Belediyesi Bu Alana Bir Kütle... Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Atkaracalar, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı haber | Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomi eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hani her taraf çökmüştü
18:30 Vatandaşlar ucuz halı alabilmek için birbirini ezdi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sakarya gafına gönderme: Yolunu şaşırmış
17:36 İçişleri Bakanı Soylu'nun korumaları gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale etti
17:14 Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi
16:41 Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı
16:41 ABD Başkanı Biden'ın işaret ettiği kadına yönelik sözleri şok etkisi yarattı: O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
16:21 Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine gitti! Patron ve çevredekiler öldüresiye dövdü
16:14 İtalya'da genel seçim için geri sayım! 50 milyondan fazla kişi sandığa gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 19:34:49. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı haber | Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement