Çankırı haber | Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Çankırı gündem haberine göre ÇANKIRI'da şarampole devrilen otomobilde bulunan 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ÇANKIRI'da şarampole devrilen otomobilde bulunan 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Atkaracalar ilçesi İstanbul- Samsun yolu Susuz köyü civarında meydana geldi. E.E. (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Şennur E. (27), Raşide E. (50) ve Alya E.'nin (1) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü E.E. ve otomobildeki F.E. (50) ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı