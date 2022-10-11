Çankırı haber... "Tay", Orta Doğu'da 6 ülkede vizyona girecek - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı haber... "Tay", Orta Doğu'da 6 ülkede vizyona girecek

11.10.2022 11:38
Çankırı haber... "Tay", Orta Doğu'da 6 ülkede vizyona girecek

Çankırı gündem haberi | Hz. Muhammed'in hicret yolculuğunu konu edinen, TRT ortak yapımı "Tay", 20 Ekim'de 6 ülkede gösterime girecek.

Hz. Muhammed'in hicret yolculuğunu konu edinen, TRT ortak yapımı "Tay", 20 Ekim'de 6 ülkede gösterime girecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk'un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlanan film, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'te izleyiciyle buluşacak.

Orta Doğu'da vizyona giren ilk Türk animasyon filmi olacak yapım, Türkiye'de vizyona girişinin üçüncü haftasında toplam 300 bini aşkın kişi tarafından izlendi.

Filmde, annesini arayan safkan bir tay olan Riyah'ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile birlikte Medine'ye doğru çıktığı yolculuğu anlatılıyor.

3D animasyon türündeki film ile özellikle okul çağındaki çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesini ve Peygamber sevgisinin aşılanması amaçlanıyor.

Filmin yönetmenliğini Nurullah Yenihan, senaristliğini Betül Yağsağan Birgören, yapımcılığını ise Mustafa Emre Tülün gerçekleştirdi.

YORUMLAR
500
Ahıska Türklerinin bulunduğu bölgede Mevlid-i Nebi programı Ahıska Türklerinin bulunduğu bölgede Mevlid-i Nebi programı Ardahan haberleri! Mevlit Kandili Posof'ta kutlandı Ardahan haberleri! Mevlit Kandili Posof'ta kutlandı
Kaynak: AA

Hz Muhammed, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı haber... 'Tay', Orta Doğu'da 6 ülkede vizyona girecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:12 Asgari ücret için telaffuz edilen rakamlara Bakan Vedat Bilgin'den yalanlama geldi
12:10 Tuğba Ekinci hayatını değiştiren karşılaşmayı anlattı! Her şey şezlongda güneşlenirken başlamış
11:46 Kuyumcukent'te otoparka yapılan yüzde 200'lük zam sonrası esnaf, kararı protesto ederek araçlarını yola çekiyor
11:44 Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
11:31 Daha önce yalanlamıştı! Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı
11:27 Denizli'de iş makineli düğün konvoyu! Kepçe operatörü damat, gelini kız evinden kepçeyle alarak düğüne götürdü
11:28 BBP'deki görevlerinden ayrılan Tahir Şahin, Mustafa Destici'nin AK Parti'yi eleştirme yasağı getirdiğini açıkladı
11:28 İBB'nin cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatına MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi
11:24 Elektrikli scooter sürerken yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybeden müzisyenle ilgili yürek yakan detay! Kanseri yendikten sonra atama bekliyormuş
11:12 Fırsatçı simitçi 7,5 liraya yerli halka sattığı simidi turiste 20 liradan veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 12:53:18. #1.12#
SON DAKİKA: Çankırı haber... "Tay", Orta Doğu'da 6 ülkede vizyona girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement