Çankırı haberi... 2022 Orta Almanya Marka Anketi: Almanların alışveriş davranışları değişti

Almanya'da halkın, ülkedeki fiyat artışlarından ötürü alışveriş davranışlarını değiştirdiği belirtildi.

Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından ülkede akaryakıt, gıda, enerji ve elektrik fiyatları ile kira gibi yaşamın her alanında fiyatlar artışları yaşandı.

Ülkede ağustosta yüzde 7,9 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişle eylülde yüzde 10'a çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya'daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yüzde 52'si, yüksek enerji fiyatları nedeniyle ekonomik varlıklarının tehdit altında olduğunu düşünürken vatandaş da alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi.

MDR Media'nın yaptırdığı 2022 Orta Almanya Marka Anketi'nde, bu yıl tüketicilerin yüzde 90'ının 2021'e göre alışveriş davranışlarını değiştirdiği ortaya çıktı.

Değişen alışveriş davranışlarının tüketicilerin günlük hayatına "ürünü almaktan vazgeçme, ürünün markasını değiştirme veya diğer alanlarda tasarruf etme" şeklinde yansıdığı ifade edildi.

Ankete katılanların sadece yüzde 10'unun fiyat artışlarına karşı davranışlarında herhangi bir değişiklik yapmadığı kaydedildi.

"Alışverişte artık fiyatlara dikkat ediyorum"

Berlin'de yaşayan Helen Monkovsky, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiyat artışlarını hissetmeye başladığını belirterek "Ben harçlık alıyorum. Sık alışverişe çıkmıyorum ancak (fiyat artışları) marketlerde özellikle gıda ürünlerinde hissediliyor. Alışverişte artık fiyatlara dikkat ediyorum." dedi.

Öğrenci Koko Chen de giysi ve gıda ürünlerinde fiyat artışlarının hissedildiğini söyleyerek "Yeni bir şey almak istediğimde iki kez düşünüyorum. Restoranda yemeğe çıktığında da (fiyat artışları) görülüyor." diye konuştu.

Chen, alışverişte daha bilinçli davrandığını aktararak "Birçok şey konusunda 'yapmayacağım' diyorum kendime. Tüketmeyi azalttım. Ben her zaman fiyatlara çok dikkat ederim, fiyat artışlarından sonra şimdi daha fazla dikkat ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aman Özyılmaz da özellikle marketteki alışverişte zamların görüldüğünü söyledi.

Eskiden düşünmeden alışveriş yaptığını ifade eden Özyılmaz, "Şimdi ise inceliyorum ve bir kere daha fiyatlara bakıyorum." dedi.

Öte yandan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'da enerji ve diğer maliyet artışları nedeniyle fiyatların gelecek aylarda neredeyse her alanda yükselmeye devam edeceğini açıkladı.

Ifo'ya göre, eylülde Almanya'daki şirketlerin yüzde 53,5'i gelecek 3 ayda fiyatlarını büyük ölçüde artırmak istiyor.