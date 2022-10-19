Çankırı haberi | Çankırı'da cami bahçeleri ve yol kenarlarındaki ağaçları kesen şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı haberi | Çankırı'da cami bahçeleri ve yol kenarlarındaki ağaçları kesen şahıs yakalandı

19.10.2022 16:18
Çankırı haberi | Çankırı'da cami bahçeleri ve yol kenarlarındaki ağaçları kesen şahıs yakalandı

Çankırı yerel gündem haberine göre Çankırı'da cami bahçelerinde ve yol kenarlarında toplamda 17 ağacı kesen şahsın yakalandığı bildirildi.

Çankırı'da cami bahçelerinde ve yol kenarlarında toplamda 17 ağacı kesen şahsın yakalandığı bildirildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'de Abdülhalik Renda Mahallesi Bademlik Camisi bahçesinde 5 çam ağacı, 2 Ekim'de İncili Çeşme Mahallesi Büyük Cami bahçesinde 3 meşe ağacı, 4 Ekim Karataş Mahallesi su deposu mevkisinde yol kenarında 5 küçük çam ağacının kesilmesi olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.D'nin (38) yakalandığı, şahsın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen, yüzde 62 sürekli engelli kimlik kartının bulunduğu ve şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 18 Ekim'de Cumhuriyet Mahallesi İmaret Cami bahçesinde 4 küçük çam ağacının kesilmesi olayının da aynı şahıs tarafından yapıldığının tespit edildiği, şahıs hakkında adli işlemin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Çankırı, Karataş, Çeşme, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı haberi | Çankırı'da cami bahçeleri ve yol kenarlarındaki ağaçları kesen şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 18:12:53. #1.12#
SON DAKİKA: Çankırı haberi | Çankırı'da cami bahçeleri ve yol kenarlarındaki ağaçları kesen şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement