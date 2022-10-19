İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda ikisi Irak, biri Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltında alındı.

Kaynak: AA

Çankırı, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çankırı haberi: Çankırı'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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