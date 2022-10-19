Çankırı haberi: Çankırı'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Çankırı haberi: Çankırı'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

19.10.2022 15:50
Çankırı haberi: Çankırı'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Çankırı bölgesinden gelen habere göre Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgüt içinde savaşçı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgüt içinde savaşçı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içinde geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak'ta örgüt içinde savaşçı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda ikisi Irak, biri Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltında alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Çankırı, Irak, Güncel, Son Dakika

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