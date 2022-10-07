Çankırı haberi | Çankırı'da kaybolan engelli köyünden 15 kilometre uzaklıkta bulundu

Çankırı'da kaybolan zihinsel engelli kişi, köyünden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.
Merkeze bağlı Ünür köyünde yaşayan 48 yaşındaki Ali Karabaş'tan dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce başlatılan arama çalışması sonucu Karabaş, sabah saatlerinde köyünden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Bayanpınar köyü mevkisinde bulundu.
Karabaş, sağlık kontrolünün ardından yakınlarına teslim edildi.
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