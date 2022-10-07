Çankırı haberi... Çankırı'da kaybolan engelli vatandaş, evinden 15 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika
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Çankırı haberi... Çankırı'da kaybolan engelli vatandaş, evinden 15 kilometre uzaklıkta bulundu

07.10.2022 16:56
Çankırı haberi... Çankırı'da kaybolan engelli vatandaş, evinden 15 kilometre uzaklıkta bulundu

Çankırı habere göre Çankırı'da kaybolan zihinsel engelli vatandaş, yaşadığı köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

Çankırı'da kaybolan zihinsel engelli vatandaş, yaşadığı köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

Çankırı merkez ilçesine bağlı Ünür köyünde yaşayan 48 yaşındaki A.K.'den dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye gelen AFAD ve jandarma ekipleri, A.K.'nin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde, A.K. yaşadığı köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen A.K., yakınlarına teslim edildi. - ÇANKIRI

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Kaynak: İHA

Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı haberi... Çankırı'da kaybolan engelli vatandaş, evinden 15 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı haberi... Çankırı'da kaybolan engelli vatandaş, evinden 15 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika
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