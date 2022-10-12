Çankırı haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kazakistan'la ticaret hacmi) Orta vadede 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" - Son Dakika
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Çankırı haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kazakistan'la ticaret hacmi) Orta vadede 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz"

12.10.2022 16:42

Gelen Çankırı haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ASTANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ASTANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kazakistan'la ticaret hacmimizde 5 milyar dolar seviyesini geçen yıl aştık. Orta vadede 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kazakistan'la) Orta Koridor'un geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanında bağlantılarımızı kuvvetlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kazakistan'la ticaret hacmi) Orta vadede 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kazakistan'la ticaret hacmi) Orta vadede 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" - Son Dakika
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