Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ASTANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kazakistan'la ticaret hacmimizde 5 milyar dolar seviyesini geçen yıl aştık. Orta vadede 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kazakistan'la) Orta Koridor'un geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanında bağlantılarımızı kuvvetlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz."
Son Dakika › Güncel › Çankırı haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kazakistan'la ticaret hacmi) Orta vadede 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz' - Son Dakika