Çankırı haberi! FETÖ'nün Orta Asya sorumlusuna 22,5 yıl hapis talebi - Son Dakika
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Çankırı haberi! FETÖ'nün Orta Asya sorumlusuna 22,5 yıl hapis talebi

08.09.2022 17:59
Çankırı haberi! FETÖ'nün Orta Asya sorumlusuna 22,5 yıl hapis talebi

Çankırı haberleri: MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirilen, FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın tutuklu yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 22,5 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirilen, FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın tutuklu yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 22,5 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

MİT'in operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan, FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya kolundan ameliyat olan İnandı katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı İnandı'nın mazeretini kabul ederken, mütalaasını sunması için duruşma savcısına söz verdi.

Savcı, İnandı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yönetici kadrosu içinde yer aldığını, örgüt içinde karar veren, organize eden, örgüt üyelerini yönlendiren, emir ve talimat veren konumda olduğunu belirterek, üzerine atılı 'silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme' suçunu işlediğini bildirdi. Sanık savunmaları, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağı, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamındaki delillere de dikkat çeken savcı, sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve cezada takdir indirimi yapılmamasını talep etti.

Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


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Kaynak: DHA

Orhan İnandı, Orta Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı haberi! FETÖ'nün Orta Asya sorumlusuna 22,5 yıl hapis talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı haberi! FETÖ'nün Orta Asya sorumlusuna 22,5 yıl hapis talebi - Son Dakika
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