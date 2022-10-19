Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: AA

Şabanözü, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çankırı haberleri! Çankırı'da arıza yapan akaryakıt tankeri sürücüsüz 100 metre geriye seyrederek yoldan çıktı - Son Dakika

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