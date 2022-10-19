Çankırı haberleri! Çankırı'da arıza yapan akaryakıt tankeri sürücüsüz 100 metre geriye seyrederek yoldan çıktı - Son Dakika
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Çankırı haberleri! Çankırı'da arıza yapan akaryakıt tankeri sürücüsüz 100 metre geriye seyrederek yoldan çıktı

19.10.2022 19:28
Çankırı haberleri! Çankırı'da arıza yapan akaryakıt tankeri sürücüsüz 100 metre geriye seyrederek yoldan çıktı

Çankırı haber: Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde arıza yapan akaryakıt yüklü tanker, sürücüsüz şekilde 100 metre geriye seyrederek yoldan çıktı.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde arıza yapan akaryakıt yüklü tanker, sürücüsüz şekilde 100 metre geriye seyrederek yoldan çıktı.

Karaören Mahallesi Orta-Çubuk kara yolunda S.M. yönetimindeki 06 CSU 833 plakalı akaryakıt tankeri arıza yaptı.

Yol kenarında arızası giderilmeye çalışılan tanker, fren arızası sonucu sürücüsüz yaklaşık 100 metre geriye seyrederek yoldan çıktı.

Yol kenarındaki elektrik direğine çarparak duran tankerin etrafında itfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: AA
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Şabanözü, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı haberleri! Çankırı'da arıza yapan akaryakıt tankeri sürücüsüz 100 metre geriye seyrederek yoldan çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı haberleri! Çankırı'da arıza yapan akaryakıt tankeri sürücüsüz 100 metre geriye seyrederek yoldan çıktı - Son Dakika
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