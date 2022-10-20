Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarını işleyenlere yönelik yürütülen çalışmada, Çerkeş ilçesi Bozoğlu köyü bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 kemer, 1 kuş başlı figür, 2 sikke, 1 vazo, çeşitli çap ve ebatlarda 23 madeni parça, 6 dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet (izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı) suçundan gözaltında bulunan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerini sürüyor.

Kaynak: DHA

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çankırı gündem: Çankırı'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.