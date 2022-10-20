Çankırı gündem: Çankırı'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı gündem: Çankırı'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

20.10.2022 15:26
Çankırı gündem: Çankırı'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Çankırı gündem haberi... ÇANKIRI'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANKIRI'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarını işleyenlere yönelik yürütülen çalışmada, Çerkeş ilçesi Bozoğlu köyü bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 kemer, 1 kuş başlı figür, 2 sikke, 1 vazo, çeşitli çap ve ebatlarda 23 madeni parça, 6 dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet (izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı) suçundan gözaltında bulunan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerini sürüyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Define ararken suçüstü yakalandılar, evlerinden çıkan şoke etti Define ararken suçüstü yakalandılar, evlerinden çıkan şoke etti Son Dakika | Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı Son Dakika | Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı Son dakika haberi | Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Son dakika haberi | Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı gündem: Çankırı'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 23:04:06. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı gündem: Çankırı'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement