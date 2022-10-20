Çankırı haberleri... Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çankırı haberleri... Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

20.10.2022 15:46
Çankırı haberleri... Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Çankırı bölgesinden gelen habere göre Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara-Çankırı kara yolunda önceki gün durdurulan araçta 2 bin 310 sentetik hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan Y.G, C.İ. ve B.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı haberleri... Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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