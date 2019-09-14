Son Dakika Haberleri: Çankırı halkı depremlerden tedirgin oldu
Son Dakika Genel Haber

Çankırı halkı depremlerden tedirgin oldu

12 dakika önce

Çankırı halkı depremlerden tedirgin olduÇANKIRI - Çankırı'da peşpeşe gelen depremlerden dolayı tedirgin olan vatandaşlar tedirgin oldu.

Çankırı halkı depremlerden tedirgin oldu

ÇANKIRI - Çankırı'da peşpeşe gelen depremlerden dolayı tedirgin olan vatandaşlar tedirgin oldu.

Çankırı Çerkeş İlçesi'nde meydana gelen 13 farklı depremden dolayı vatandaşların bir çoğu tedirgin oldu.

Çankırı esnaflarından Ensar Şenol, "Çankırı'da sabahtan beri 13 tane deprem meydana gelmiş. Sabah huzursuz bir şekilde güne uyandım. ve hala şiddetli bir şekilde devam ediyor. Gece nasıl uyuyacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Bunun için nasıl bir önlem alına bilir onuda merak ediyorum." dedi.

Öğrenci Ömer Berat Özek ise "Sabah saatlerinde depremin şiddetiyle uykumdan uyandım. çankırı'da ilk kez deprem hissettim. Daha önce 1999 Marmara Depremi'ni araştırdım. Depremin ne kadar kötü bir olay olduğunun farkındayım. Artçı depremler sürekli devam etti bazıları Çankırı Merkezden bile hissedildi. İnsan ister istemez tedirgin oluyor. Allah bir daha yaşatmasın o günleri. " ifadelerine yer verdi.

Çankırı halkı depremlerden tedirgin oldu

Çankırı, Çerkeş, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çankırı'da bir günde üç deprem meydana geldi
Bir günde dört kez sallanan Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı Cübbeli Ahmet Hoca'dan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'na: Sakalından utan Suudi Arabistan petrol tesislerine İHA'yla saldırı düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 23:30:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı halkı depremlerden tedirgin oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]