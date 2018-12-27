Son Dakika Haberleri: Çankırı Hava Sıcaklığı Eksi 10'u Gördü

Çankırı Hava Sıcaklığı Eksi 10'u Gördü

40 dakika önce

Çankırı'da hava sıcaklığı eksi 10 dereceyi gördü.

Çankırı Hava Sıcaklığı Eksi 10'u Gördü, System.String[]
Çankırı'da hava sıcaklığı eksi 10 dereceyi gördü.

Yurt genelinde meydana gelen kar yağışı Çankırı'yı da etkisi altın aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerde kuvvetli kar yağışı, donma ve ulaşımda aksamalar olabileceğine yönelik uyarılarda bulunulmuştu. İç Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı sonucunda sıcaklıkların birden eksilere düşmesi sonucunda şehrin genelinde buzlanma olayı yaşandı. Bugün itibariyle termometrelerin şehrin çeşitli yerlerinde eksi 10'u gördü. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar da bu durumdan olumsuz etkilendi. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:44 Kaynak: İHA

İç Anadolu Bölgesi, İç Anadolu, Çankırı, Güncel
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