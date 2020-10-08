Çankırı İHH'dan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Çankırı'da Azerbaycan'a destek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Karatekin Parkı'nda düzenlenen programda, katılımcılar Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyarak Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Çankırı İHH Başkanı Hasan Kale, burada yaptığı açıklamada, Azerbaycan topraklarındaki işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın yeniden sivillere yönelik saldırılara başladığını hatırlattı.

Ermenistan'ın son saldırılarıyla bölgedeki barış ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu vurgulayan Kale, "Bizler her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Ermenistan saldırıları kaşısında uluslararası toplumunun gerekli ve yeterli tepki göstermediğinin altını çizen Kale, şunları kaydetti:

"Bizler dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan'ın bu haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan, hukuk tanımazlığını daha da artırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz."