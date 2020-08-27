ÇANKIRI İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'a yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, yaşadığı halsizlik nedeniyle Çankırı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Aksoy'a Covid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine Aksoy, evinde izole edilerek, tedaviye alındı. Sadettin Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 15:16 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Çankırı İl Emniyet Müdürü Aksoy, koronavirüse yakalandı - Son Dakika