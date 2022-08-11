Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 100 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 100 kök kenevir ele geçirildi

11.08.2022 13:17
Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 100 kök kenevir ele geçirildi

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 100 kök kenevir ele geçirildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 100 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarını işleyen şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Çankırı'nın merkez ilçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde, aracında ve bahçesinde yapılan aramalarda 100 kök kenevir bitkisi, bin 208 gram kubar esrar, 48 gram reçine esrar, 3,40 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - ÇANKIRI

YORUMLAR
500
Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi Mısır tarlasında kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi Mısır tarlasında kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmadı Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmadı
Kaynak: İHA

Jandarma, Çankırı, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 100 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:14 İslami Dayanışma Oyunları'nda Katarlı sporcudan skandal hareket! Türk voleybolculara 'kafa kesme' işareti yaptı
19:01 6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
18:54 Aydın ve İzmir'i korkutan deprem! Kuşadası Körfezi 3.9'la sarsıldı
18:46 Temsilcimiz Arda Güler ve Lemos ile maça başlıyor! Slovacko-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı
18:42 NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
18:51 Bir süredir ortalarda görünmeyen Ata Demirer'in gayrimenkul işine girdiği öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 19:35:45. #1.12#
SON DAKİKA: Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 100 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement