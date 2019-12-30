Çankırı ılgaz'da yeterli kar yağmadı, sezon açılmadı - Son Dakika
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Çankırı ılgaz'da yeterli kar yağmadı, sezon açılmadı

6 saat önce

Ilgaz'da yeterli kar yağmadı, sezon açılmadıÇankırı'nın kayak merkezi Ilgaz'da, kar yağışının beklenen seviyede olmaması nedeniyle sezon açılamadı.

Ilgaz'da yeterli kar yağmadı, sezon açılmadı

Çankırı'nın kayak merkezi Ilgaz'da, kar yağışının beklenen seviyede olmaması nedeniyle sezon açılamadı. Gelen az sayıda tatilci, plastik kızaklarla kaymayı tercih etti.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan ve her kış binlerce kayakseveri ağırlayan Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde sezon henüz açılmadı. Pistlerde kayak için yeterli kar bulunmazken, gelen az sayıda tatilci plastik ve tahta kızaklarla kaymayı tercih etti. Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi veren Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yıldırım, kar yağışının yeterli olmaması nedeniyle sezonun henüz açılamadığını söyledi. Yıldırım, Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaşmadı. Bu yüzden tesis kayak yapmaya müsait değil. Burada rakım 1300 metreden başlıyor. Üst seviyelerde 70 santimetre kar var; ama bu bölgelerde yeteri kadar kar yok. Bu da bir dezavantaj oluşturuyor. Yılbaşından sonra yoğun kar yağışı bekliyoruz. Yıldıztepe, kar ile doğanın birleşmesiyle çok daha güzel oluyor. Tek dileğimiz kar yağması dedi.

Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne gelen kayaksever Mustafa Sarıdoğan da, Geçen seneye göre bu sene kar az. Henüz burada sezon başlamadı. Yeteri kadar kar yok. Beklenen bir durum değil, geçen sene bu günlerde daha çok kar ve yoğunluk vardı diye konuştu.

Çankırı ılgaz'da yeterli kar yağmadı, sezon açılmadı

Kayak Merkezi, Çankırı, Ilgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:10 Kaynak: DHA
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