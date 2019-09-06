Son Dakika Haberleri: Çankırı iyi parti merkez ilçe başkanı istifa etti
Son Dakika Politika Haber

Çankırı iyi parti merkez ilçe başkanı istifa etti

10 dakika önce

ÇANKIRI'da İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Çankırı iyi parti merkez ilçe başkanı istifa etti, System.String[]
ÇANKIRI'da İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, yaptığı yazılı açıklamasında partiden istifa ettiğini duyurdu. Doğan, açıklamasında, "Türklük davasının kutupları olan değerli büyüklerimin yolunda yürüme şerefine nail olduğum siyaset hayatıma başladığım yerde devam etmek için Çankırı İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'in 'Ülkücünün yeri yuvasıdır' sözünü önemsiyor, buradan o çağrıya karşılık veriyorum. Duruşumun belli olduğu davamda Ülkücü ve Türk Milliyetçisi olarak devam edeceğim" ifadelerine yer verdi. Doğan'ın istifasının ardından MHP'ye başvurduğu öğrenildi.


İYİ Parti, Çankırı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt istifa etti
Ali Babacan'ın sağ kolunun Birol Aydemir olacağı iddia edildi Yarım kalan külliye inşaatı MHP, AK Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi Ekrem İmamoğlu Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk kez konuştu: İade edeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 15:39:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı iyi parti merkez ilçe başkanı istifa etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]