Çankırı iyi parti merkez ilçe başkanı istifa etti
10 dakika önce
ÇANKIRI'da İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:29 Kaynak: DHA
ÇANKIRI'da İYİ Parti
Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, yaptığı yazılı açıklamasında partiden istifa ettiğini duyurdu. Doğan, açıklamasında, "Türklük davasının kutupları olan değerli büyüklerimin yolunda yürüme şerefine nail olduğum siyaset hayatıma başladığım yerde devam etmek için Çankırı
İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım. MHP
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Bey'in 'Ülkücünün yeri yuvasıdır' sözünü önemsiyor, buradan o çağrıya karşılık veriyorum. Duruşumun belli olduğu davamda Ülkücü ve Türk Milliyetçisi olarak devam edeceğim" ifadelerine yer verdi. Doğan'ın istifasının ardından MHP'ye başvurduğu öğrenildi.
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