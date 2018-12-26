Son Dakika Haberleri: Çankırı Karatekin Üniversitesinde Eğitime Kar Engeli

Çankırı Karatekin Üniversitesinde Eğitime Kar Engeli

12 dakika önce

Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesinde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eğitime 26 Aralık Çarşamba ara verildiğini belirtti.

Ayrancı, üniversitedeki engelli ve hamile memurların da izinli olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:37 Kaynak: AA

Ayrancı, Rektör, Çankırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jelena Karleusa, Altın Sarısı Tavşan Kıyafetiyle Büyüledi Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı

Sadece Ağaç Dalları Kullanarak Ev Yapan Adam, Görenleri Şaşırttı Merve Sanay'dan, İç Çamaşırlı Cesur Fotoğraf!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 00:49:11. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı Karatekin Üniversitesinde Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]