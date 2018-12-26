Çankırı Karatekin Üniversitesinde Eğitime Kar Engeli
12 dakika önce
Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Çankırı
Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Rektör
Prof. Dr. Hasan Ayrancı
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eğitime 26 Aralık Çarşamba
ara verildiğini belirtti.
Ayrancı, üniversitedeki engelli ve hamile memurların da izinli olduğunu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:37 Kaynak: AA
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