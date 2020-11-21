ÇANKIRI

Boş cadde ve sokaklardan drone görüntüsü

KIRIKKALE

Yasak öncesi vatandaşların evlerine gitme anı

Yasak başladıktan sonra polis ekiplerinin denetimi

Boş cumhuriyet meydanı ve caddeler Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla meydan, sokak ve caddeler boş kaldı. Polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere cezai işlem uygularken, trafik ekipleri il genelinde denetleme yaptı. Birçok işletmecinin kısıtlama saatinden önce iş yerlerini kapattığı gözlemlendi.

Kırıkkale'de de saat 20.00 itibarıyla esnaf, iş yerini kapatırken vatandaşlar da evlerine çekildi.