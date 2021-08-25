Çankırı, komşusu Kastamonu için seferber oldu - Son Dakika

Çankırı Belediyesi, sel afetiyle mağdur olan komşu il Kastamonu için seferber oldu.

Çankırı Belediyesi, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında ihtiyaç duyulan malzemeler için yardım kampanyası başlattı. AFAD tarafından hazırlanan liste doğrultusunda ihtiyaç duyulan malzemeler vatandaşların desteğiyle hazırlandı. İnsani yardım malzemelerinin yer aldığı tır dualarla Belediye önünden uğurlandı.

Çankırı Belediyesince AFAD'ın belirlediği liste doğrultusunda toplanan gıda malzemelerinin yanı sıra konserve ürünleri, su, kullanılmamış giysiler ve ayakkabılar, çocuk ve hasta bezleri, çocuk maması ve battaniyeler sel felaketinden zarar gören vatandaşlara gönderildi.

Geçtiğimiz hafta sel bölgesine giden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı halkının sel felaketinde zarar gören kardeşleri için geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Esen, ayrıca yardım kampanyasına katılan hayırsever vatandaşlara da mesaj ile bilgi vererek teşekkür etti. - ÇANKIRI