Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

6 saat önce

ÇANKIRI (İHA) – Çankırı merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı, System.String[]

ÇANKIRI (İHA) – Çankırı merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.


Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik devam eden soruşturma kapsamında Çankırı merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir ve Yozgat illerinde belirlenen ikametlere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ÇANKIRI

Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

FLAŞ
Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı Türkiye'de bir günde soba nedeniyle 5 kişi öldü! Renksiz, tatsız, kokusuz ölüm Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
05:30 ? HAŞDİ ŞABİ?YE İKİNCİ HAVA SALDIRISI, 6 KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika Haber
05:05 Torbalı'da 2 kişiyi öldürüp, bir polisi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika Haber
03:44 Haşdi Şabi'ye ikinci hava saldırısı: 6 kişi öldü - Son Dakika Haber
03:43 ABD Orta Doğu'ya üç bin asker gönderiyor - Son Dakika Haber
01:13 Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu - Son Dakika Haber
00:51 Aralarına aldıkları kadını defalarca taciz ettiler! Görüntüler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü - Son Dakika Haber
00:32 Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 06:00:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]