Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı - Son Dakika

Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı

6 saat önce

Çankırı merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı.

Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı, System.String[]

Çankırı merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yozgat'daki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.


Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:30 Kaynak: AA
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