Çankırı merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çankırı merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 1 tutuklama - Son Dakika

Çankırı merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 1 tutuklama

6 saat önce

Çankırı merkezli 5 ilde 2009 yılında yapılan komiser yardımcığı sınavına ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Çankırı merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 1 tutuklama, System.String[]

Çankırı merkezli 5 ilde 2009 yılında yapılan komiser yardımcığı sınavına ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün 2009 yılındaki komiser yardımcılığı sınavına ilişkin sınav sorularını sınav öncesi edinerek usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müsürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Çankırı, Ankara, İstanbul, Bilecik ve Tokat illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan birisi çıkarıldığı mahkemece tutukladı. Diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:04 Kaynak: İHA
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