Çankırı merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Çankırı merkezli 6 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonda daha önce gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü serbest bırakılmıştı.