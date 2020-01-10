Çankırı merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Çankırı merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Çankırı merkezli 6 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Çankırı merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı, System.String[]

Çankırı merkezli 6 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonda daha önce gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü serbest bırakılmıştı.

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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